Guy Gilboa Dalal, ostaggio liberato da Hamas mangia dolci

Guy Gilboa Dalal, liberato da Hamas lunedì 13 ottobre, è stato ripreso mentre assaggiava per la prima volta i dolci fatti in casa da sua madre dopo oltre due anni di cattività. Il filmato mostra l’ex ostaggio durante il trasferimento verso un ospedale israeliano, mentre gusta palline di cioccolato e biscotti tra le risate dei familiari
