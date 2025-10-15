Un turista statunitense è stato accoltellato a morte durante una rapina finita in rissa nella località balneare di Cascais, vicino Lisbona, in Portogallo. Un altro americano è rimasto ferito, mentre i tre aggressori sono fuggiti
Prossimi video
Ucraina, Rutte: sappiamo come difenderci dalla Russia
Mondo
Danilo Della Valle: "Accordo per Gaza è coloniale"
Mondo
Lucia Annunziata: "Gli Usa utilizzano sempre forza per ottenere pace"
Mondo
Stallo al Congresso degli Stati Uniti nella terza settimana di shutdown
Mondo
Governo Lecornu, Le Pen: "Esecutivo durerà ancora per poco"
Mondo
Principe William e Hussein di Giordania in visita alla RAF
Mondo
Portogallo, turista americano ucciso in una rapina a Cascais
Mondo