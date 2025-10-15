Gaza, gli edifici di Khan Younis distrutti da Israele

A Khan Younis, nella Striscia di Gaza, un drone ha sorvolato la città mostrando gli edifici distrutti e danneggiati dai bombardamenti israeliani. Il conflitto ha provocato almeno 68mila vittime palestinesi e ha ridotto intere aree del territorio a una landa desolata.
