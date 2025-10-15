Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, gli edifici di Khan Younis distrutti da Israele

Mondo

A Khan Younis, nella Striscia di Gaza, un drone ha sorvolato la città mostrando gli edifici distrutti e danneggiati dai bombardamenti israeliani. Il conflitto ha provocato almeno 68mila vittime palestinesi e ha ridotto intere aree del territorio a una landa desolata.

Prossimi video

Sky Tg24 Generazione Europa, l'accordo a Gaza e il (non) ruolo dell'Ue

Mondo

Putin incontra al-Sharaa: confermati accordi tra i due paesi

Mondo

Gaza, gli edifici di Khan Younis distrutti da Israele

Mondo

Indonesia, incendio nel porto di Batam: morti e feriti

Mondo

Confine Pakistan Afghanistan, scontri tra forze armate

Mondo

Netanyahu torna in tribunale, a processo per corruzione

Mondo