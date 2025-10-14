Esplora tutte le offerte Sky
Venezuela, piogge causano crollo miniera: decine di morti

In Venezuela, a El Callao, almeno 14 persone sono morte nel crollo di una miniera. L’incidente è stato provocato dalle piogge torrenziali che hanno colpito la regione sud-orientale del Paese.

