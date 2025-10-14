La SpaceX di Elon Musk ha lanciato il suo undicesimo razzo Starship da Starbase, in Texas.
Prossimi video
Erdogan a Meloni: ti trovo bene, ma devi smettere di fumare
Mondo
Spazio, concluso con successo 11esimo volo prova di Starship
Mondo
Ucraina, attacco russo a Kharkiv danneggia un ospedale
Mondo
Egitto, Trump su Meloni: "Bella donna e politica di successo". VIDEO
Mondo
Trump in partenza da Tel Aviv a Sharm-el-Sheikh
Mondo
I detenuti palestinesi arrivano in bus al Nasser Hospital
Mondo
Trump incontra le famiglie degli ostaggi
Mondo