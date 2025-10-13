Meloni in Egitto incontra il presidente Al-Sisi

Il bilaterale è avvenuto a margine della cerimonia della firma del Piano di Pace per il Medio Oriente a Sharm el-Sheikh. Come riferisce una nota di Palazzo Chigi, durante l'incontro i due leader hanno discusso "i prossimi passi nella realizzazione del piano di pace"

La premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al-Sisi. Il bilaterale è avvenuto a margine della cerimonia della firma del Piano di Pace per il Medio Oriente a Sharm el-Sheikh. Come riferisce una nota di Palazzo Chigi, durante l'incontro i leader hanno discusso "i prossimi passi nella realizzazione del piano di pace".

Le parole di Meloni e al-Sisi

La premier Meloni ha ribadito l'impegno dell'Italia a "contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo della Striscia di Gaza" e al "rilancio di un processo politico verso un quadro di pace, sicurezza e stabilità in Medio Oriente basato sulla soluzione dei due Stati".

Mentre il presidente al-Sisi ha sottolineato "l'importanza dell'accordo di cessate il fuoco" per "porre fine allo stato di guerra, aumentare l'afflusso di aiuti umanitari e di soccorso, liberare gli ostaggi e i prigionieri, creare le condizioni per una rapida ricostruzione della Striscia e fornire il quadro politico che porti alla creazione di uno Stato palestinese indipendente in conformità con le decisioni della legalità internazionale".