Numerosi uomini armati a bordo di veicoli hanno attraversato la folla a Khan Younis, a Gaza, prima dell'arrivo dei prigionieri rilasciati da Israele. Circa 2mila palestinesi detenuti nelle carceri israeliani sono stati liberati e trasportati in autobus in città.
Prossimi video
Ucraina, attese sette nuove adesioni a fondo armi NATO
Mondo
La gioia delle famiglie degli ostaggi David e Or
Mondo
L'intervento di Trump alla Knesset
Mondo
Ostaggi israeliani incontrano famiglie
Mondo
Tregua a Gaza, un ostaggio israeliano incontra la madre
Mondo
Tregua Gaza, arrivo detenuti palestinesi a Gaza
Mondo
Gaza, uomini armati attraversano la folla a Khan Younis
Mondo