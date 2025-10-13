Esplora tutte le offerte Sky
Gaza, uomini armati attraversano la folla a Khan Younis

Mondo

Numerosi uomini armati a bordo di veicoli hanno attraversato la folla a Khan Younis, a Gaza, prima dell'arrivo dei prigionieri rilasciati da Israele. Circa 2mila palestinesi detenuti nelle carceri israeliani sono stati liberati e trasportati in autobus in città.

