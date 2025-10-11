Esplora tutte le offerte Sky
Messico, inondazioni devastano il nord di Veracruz

Mondo

Piogge torrenziali hanno provocato l’esondazione di fiumi nello stato di Veracruz, in Messico. Intere aree di Poza Rica e Gutierrez Zamora sono finite sott’acqua, con auto trascinate via e centinaia di sfollati. Le autorità temono nuovi allagamenti con il persistere della pioggia nelle zone montane

