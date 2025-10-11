Messico, inondazioni devastano il nord di Veracruz

Piogge torrenziali hanno provocato l’esondazione di fiumi nello stato di Veracruz, in Messico. Intere aree di Poza Rica e Gutierrez Zamora sono finite sott’acqua, con auto trascinate via e centinaia di sfollati. Le autorità temono nuovi allagamenti con il persistere della pioggia nelle zone montane
