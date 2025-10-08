Veggie burger, divieto uso termine votato dal Parlamento Ue

Il Parlamento europeo ha votato una proposta che vieta l'uso del termine "veggie burger". L’emendamento, approvato con 355 voti favorevoli e 247 contrari, limita l’utilizzo di termini come hamburger, bistecca e salsiccia ai prodotti contenenti carne. Nel 2020 una proposta simile era già stata votata e respinta dal Parlamento.
