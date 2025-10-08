Esplora tutte le offerte Sky
Veggie burger, divieto uso termine votato dal Parlamento Ue

Mondo

Il Parlamento europeo ha votato una proposta che vieta l'uso del termine "veggie burger". L’emendamento, approvato con 355 voti favorevoli e 247 contrari, limita l’utilizzo di termini come hamburger, bistecca e salsiccia ai prodotti contenenti carne. Nel 2020 una proposta simile era già stata votata e respinta dal Parlamento.

