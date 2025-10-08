Esplora tutte le offerte Sky
Lituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius

Mondo

A Vilnius centinaia di persone hanno preso parte a una prova di evacuazione e sono state trasferite in treno in un palazzetto dello sport a 100 chilometri di distanza. L’esercitazione è stata svolta in vista di un eventuale allargamento del conflitto in Ucraina ai Paesi limitrofi. Il governo lituano ha anche consigliato alla popolazione di avere sempre scorte per giorni e un sacco contenente i propri documenti.

