Lituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius

A Vilnius centinaia di persone hanno preso parte a una prova di evacuazione e sono state trasferite in treno in un palazzetto dello sport a 100 chilometri di distanza. L’esercitazione è stata svolta in vista di un eventuale allargamento del conflitto in Ucraina ai Paesi limitrofi. Il governo lituano ha anche consigliato alla popolazione di avere sempre scorte per giorni e un sacco contenente i propri documenti.
