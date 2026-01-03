Offerte Sky
Svizzera, ambasciatore Cornado: "14 feriti italiani, 6 dispersi"

Mondo

"Le procedure di identificazione andranno avanti e si concluderanno in gran parte tra oggi e domani, mentre  l'identificazione di alcune vittime richiederà più tempo", ha precisato il diplomatico

Sono ora 14 e non più 13 i feriti italiani nell'incendio del Constellation a Crans-Montana, mentre rimangono sei i dispersi. Il dato è stato riferito oggi dall'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado. Il bilancio complessivo della tragedia aggiornato dalla autorità elvetiche stamane è di 121 feriti, di cui 5 non identificati  e di 40 deceduti di cui 4 identificati e già restituiti alle famiglie. "Le procedure di identificazione andranno avanti e si concluderanno in gran parte tra oggi e domani, mentre  l'identificazione di alcune vittime richiederà più tempo", ha precisato il diplomatico.

