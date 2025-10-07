South Carolina, incendio nella casa della giudice Goodstein

Il 6 ottobre un incendio ha distrutto sabato la casa della giudice della Corte Circolare della Carolina del Sud (South Carolina), Diane Goodstein, portando al ricovero di tre persone. Le loro condizioni non sono ancora note, secondo le autorità locali. Le cause dell’incendio sono al momento oggetto di indagine.
