Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

South Carolina, incendio nella casa della giudice Goodstein

Mondo

Il 6 ottobre un incendio ha distrutto sabato la casa della giudice della Corte Circolare della Carolina del Sud (South Carolina), Diane Goodstein, portando al ricovero di tre persone. Le loro condizioni non sono ancora note, secondo le autorità locali. Le cause dell’incendio sono al momento oggetto di indagine.

Prossimi video

Ilaria Salis dopo conferma immunità: "Questo voto è vittoria della democrazia"

Mondo

Bufera Everest, in via conclusione evacuazione 200 alpinisti

Mondo

South Carolina, incendio nella casa della giudice Goodstein

Mondo

Guerra in Ucraina, Trump: presa decisione sui missili Tomahawk

Mondo

Cina, tempesta di neve nello Xinjiang: turisti soccorsi

Mondo

Lima, sciopero lavoratori trasporto per aumento criminalità

Mondo