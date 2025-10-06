Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, Trump al 250esimo anniversario della Marina militare

Mondo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha partecipato al 250° anniversario della Marina Militare statunitense a Norfolk, in Virginia

Prossimi video

Sydney, video riprende la sparatoria: arrestato un uomo

Mondo

Usa, Trump al 250esimo anniversario della Marina militare

Mondo

Corea del Nord, Kim visita nave guerra da 5mila tonnellate

Mondo

Crollo scuola Indonesia, oltre 50 vittime e 13 dispersi

Mondo

Gaza, Trump: sta per finire a conflitto di tremila anni

Mondo

Trump minaccia Hamas ma apre a modifiche del piano

Mondo