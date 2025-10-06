Esplora tutte le offerte Sky
Everest, escursionisti intrappolati da nevicata: i soccorsi

Mondo

Sul monte Everest i soccorritori hanno raggiunto e aiutato centinaia di escursionisti rimasti intrappolati dalla forte nevicata nei campeggi turistici a oltre 4.900 metri di altitudine. Centinaia di persone si sono dirette sulla montagna per liberare i sentieri e riportare a valle le persone intrappolate.

