Everest, escursionisti intrappolati da nevicata: i soccorsi

Sul monte Everest i soccorritori hanno raggiunto e aiutato centinaia di escursionisti rimasti intrappolati dalla forte nevicata nei campeggi turistici a oltre 4.900 metri di altitudine. Centinaia di persone si sono dirette sulla montagna per liberare i sentieri e riportare a valle le persone intrappolate.
