Cina, centinaia di escursionisti bloccati sull’Everest

Quasi mille persone sono intrappolate da una tempesta negli accampamenti sul versante orientale dell'Everest. Un'imponente operazione di soccorso è stata lanciata per portarli in salvo e già alcune centinaia hanno raggiunto la piccola cittadina di Qudang
