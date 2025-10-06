Esplora tutte le offerte Sky
Cina, centinaia di escursionisti bloccati sull’Everest

Mondo

Quasi mille persone sono intrappolate da una tempesta negli accampamenti sul versante orientale dell'Everest. Un'imponente operazione di soccorso è stata lanciata per portarli in salvo e già alcune centinaia hanno raggiunto la piccola cittadina di Qudang

