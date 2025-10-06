Attacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagog

Il 6 ottobre il corteo funebre di Adrian Daulby, 53 anni, ucciso nell’attacco alla sinagoga di Manchester, si è fermato davanti al luogo di culto. Giovedì 2 ottobre l’uomo e Melvin Cravitz, 66 anni, erano stati investiti e accoltellati da un aggressore durante la festività dello Yom Kippur. L’attentatore, un britannico di origine siriana, è stato ucciso dalla polizia. Il funerale si è svolto al cimitero ebraico Agecroft di Salford.
