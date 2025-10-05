Georgia, scontri a Tbilisi tra polizia e opposizione pro-UE

La polizia georgiana ha usato spray urticanti e idranti il 4 ottobre per disperdere i manifestanti davanti al palazzo presidenziale a Tbilisi, durante le elezioni municipali. Il partito al governo Georgian Dream ha rivendicato la vittoria in tutti i comuni, ma l’opposizione, che accusa il governo di autoritarismo e vicinanza a Mosca, ha invocato una “rivoluzione pacifica”. Le proteste pro-UE continuano da ottobre 2024 dopo elezioni giudicate fraudolente. Le relazioni con l’Occidente si sono incrinate dopo lo stop ai negoziati con l’UE.
