Crollo scuola in Indonesia: sale il numero delle vittime

Il bilancio del crollo di una scuola a Giava, in Indonesia, è di 37 vittime. Lo rendono noto i soccorritori. "Domenica mattina sono state recuperate 141 persone: 104 sono in salvo e 37 sono morte", ha spiegato il direttore delle operazioni dell'Agenzia nazionale di ricerca e soccorso Yudhi Bramantyo, aggiungendo che altre 26 persone sono disperse.
