Scoppia incendio in raffineria della Chevron a El Segundo

Un incendio ha colpito la raffineria Chevron di El Segundo, una delle più grandi della costa ovest USA. Le fiamme, contenute in un’area, non hanno causato vittime o evacuazioni. L’impianto produce carburanti e ha una capacità di raffinazione tra le più alte del Paese
