Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Scoppia incendio in raffineria della Chevron a El Segundo

Mondo

Un incendio ha colpito la raffineria Chevron di El Segundo, una delle più grandi della costa ovest USA. Le fiamme, contenute in un’area, non hanno causato vittime o evacuazioni. L’impianto produce carburanti e ha una capacità di raffinazione tra le più alte del Paese

Prossimi video

Gaza, Israele intensifica offensiva: palestinesi in fuga

Mondo

Marinette, ultima nave diretta a Gaza fermata da Israele

Mondo

Flotilla, Tajani: parlamentari in partenza, stanno bene

Mondo

Avvistati droni sospetti, riapre dopo alcune ore l'aeroporto di Monaco di Baviera

Mondo

Flotilla: abbordata da Israele anche Marinette, l'ultima barca

Mondo

Scoppia incendio in raffineria della Chevron a El Segundo

Mondo