Francia, sciopero e cortei contro tagli Legge di Bilancio

A Parigi decine di migliaia di manifestanti hanno sfilato aderendo allo sciopero indetto dai sindacati. Le organizzazioni dei lavoratori hanno chiesto al governo azioni contro i piani di tagli alla spesa previsti nel bilancio del prossimo anno. Circa 85.000 persone hanno preso parte alle manifestazioni in tutto il Paese.
