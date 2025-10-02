Esplora tutte le offerte Sky
Francia, sciopero e cortei contro tagli Legge di Bilancio

Mondo

A Parigi decine di migliaia di manifestanti hanno sfilato aderendo allo sciopero indetto dai sindacati. Le organizzazioni dei lavoratori hanno chiesto al governo azioni contro i piani di tagli alla spesa previsti nel bilancio del prossimo anno. Circa 85.000 persone hanno preso parte alle manifestazioni in tutto il Paese.

