Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine, decine di morti

Mondo

Un potente terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito martedì le Filippine centrali, causando la morte di decine di persone e la distruzione di diversi edifici

Prossimi video

Spagna, gravi inondazioni a Ibiza dopo la tempesta Gabielle

Mondo

Indonesia, crollo scuola islamica: 90 dispersi sotto macerie

Mondo

Alluvione Ibiza, operazioni di bonifica dopo le inondazion

Mondo

Terremoto Filippine, Guardia Costiera invia aiuti umanitari

Mondo

Bermuda, l'uragano Humberto colpisce l'isola dei Caraibi

Mondo

Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine, decine di morti

Mondo