Gravi inondazioni hanno colpito Ibiza durante la notte a seguito delle piogge torrenziali causate dalla tempesta Gabrielle, segnando il giorno più piovoso dell'isola in oltre 70 anni, secondo l'agenzia meteorologica spagnola AEMET.
Prossimi video
Flotilla, brusca manovra all’alba per evitare nave guerra
Mondo
Von der Leyen a Copenaghen: "Russia deve ripagare il danno"
Mondo
Ucraina, Zelensky lancia allarme per centrale Zaporizhzhia
Mondo
Ucraina, raid aereo russo su Kharkiv: almeno 6 feriti
Mondo
Alluvione Ibiza, uomo naviga strade allagate su materassino
Mondo
Spagna, gravi inondazioni a Ibiza dopo tempesta Gabrielle
Mondo
Indonesia, crollo scuola islamica: 90 dispersi sotto macerie
Mondo