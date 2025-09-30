Messico, oltre 22.000 edifici allagati a Città del Messico

Il 29 settembre il sindaco di Città del Messico Adolfo Cerqueda ha riferito che oltre 22.000 case e attività di Nezahualcoyotl sono state colpite da gravi inondazioni. Le piogge intense hanno sommerso le strade e paralizzato il traffico. Il sistema di drenaggio è stato messo in crisi da precipitazioni eccezionali e rifiuti che ne hanno bloccato il flusso. In sole tre ore è caduta la quantità di pioggia di un mese.
