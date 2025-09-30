Esplora tutte le offerte Sky
Indonesia, crollo edificio a Giava: morti e dispersi

Mondo

A Sidoarjo, in Indonesia, decine di persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie di un edificio in costruzione del collegio islamico di Al Khoziny. La struttura è crollata a causa del cedimento delle fondamenta dell’edificio per il peso eccessivo. L’incidente ha provocato almeno diversi morti e numerosi dispersi.

