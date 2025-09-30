A Sidoarjo, in Indonesia, decine di persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie di un edificio in costruzione del collegio islamico di Al Khoziny. La struttura è crollata a causa del cedimento delle fondamenta dell’edificio per il peso eccessivo. L’incidente ha provocato almeno diversi morti e numerosi dispersi.
Prossimi video
Indonesia, crollo edificio a Giava: morti e dispersi
Mondo
Madagascar, giovani in protesta contro tagli del governo
Mondo
Gaza, Netanyahu accetta piano di pace di Trump
Mondo
Trump presenta il piano per Gaza, manca l'ok di Hamas
Mondo
Guerra Medioriente, Hamas boccia piano Trump
Mondo
Dove si trova la Globla Sumud Flotilla, il tracker live, quando arriverà a destinazione
Mondo
Trump annuncia tariffe 100% su film Usa prodotti all'estero
Mondo