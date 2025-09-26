A New York il presidente israeliano ha tenuto un discorso all’Assemblea generale dell’Onu. “Liberate gli ostaggi, e deponete le armi. Se lo farete vivrete, se non lo farete Israele vi darà la caccia”, ha detto Netanyahu rivolgendosi ad Hamas.
Prossimi video
Onu, discorso Netanyahu: delegati lasciano sala
Mondo
Netanyahu: nessun genocidio, abbiamo avvisato popolazione
Mondo
Assemblea Onu, l'intervento del premier Netanyahu
Mondo
Netanyahu: abbiamo risolto minaccia Iran ma dobbiamo restare vigili
Mondo
Taiwan, lago tracima dopo tifone Ragasa: vittime e dispersi
Mondo
Gaza, gli sfollati sotto attacco israeliano
Mondo
Russia, scontro tra un treno merci e un camion
Mondo