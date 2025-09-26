Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Assemblea Onu, l'intervento del premier Netanyahu

Mondo

A New York il presidente israeliano ha tenuto un discorso all’Assemblea generale dell’Onu. “Liberate gli ostaggi, e deponete le armi. Se lo farete vivrete, se non lo farete Israele vi darà la caccia”, ha detto Netanyahu rivolgendosi ad Hamas.

Prossimi video

Onu, discorso Netanyahu: delegati lasciano sala

Mondo

Netanyahu: nessun genocidio, abbiamo avvisato popolazione

Mondo

Assemblea Onu, l'intervento del premier Netanyahu

Mondo

Netanyahu: abbiamo risolto minaccia Iran ma dobbiamo restare vigili

Mondo

Taiwan, lago tracima dopo tifone Ragasa: vittime e dispersi

Mondo

Gaza, gli sfollati sotto attacco israeliano

Mondo