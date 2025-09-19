Proteste pro-palestina alla frontiera Israele-Gaza Mondo 19 set 2025 - 17:41 Un gruppo di manifestanti ha marciato verso la frontiera Israele-Gaza con striscioni e slogan in sostegno dei palestinesi Prossimi video Proteste pro-palestina alla frontiera Israele-Gaza Mondo 19 set - 17:41 Timeline, l'esodo da Gaza e l'avanzamento via terra delle truppe israeliane Mondo 19 set - 17:32 Ucraina, Nobel Matvijcuk: 89.000 casi di crimini di guerra Mondo 19 set - 16:22 Matvijcuk: oltre un mln bambini ucraini vivono sotto russi Mondo 19 set - 16:22