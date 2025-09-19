Gaza City, palestinesi cercano rifugio dopo assalto Israele

L’offensiva israeliana su Gaza City ha costretto centinaia di migliaia di palestinesi a cercare rifugio a sud, in tende improvvisate e lungo strade congestionate. I militari avanzano dalle periferie, colpendo quartieri centrali dove si rifugiano i civili che non hanno lasciato la città. Le interruzioni di internet e telefonia segnano una chiara escalation delle operazioni di terra. Secondo le autorità sanitarie, il conflitto durato due anni ha superato 65.000 morti, mentre nelle zone designate come “umanitarie” mancano cibo, medicinali e riparo sufficiente