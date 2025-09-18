Usa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristica Mondo 18 set 2025 - 12:42 Trump ha dichiarato su Truth Social di aver "designato" il movimento come organizzazione terroristica. Prossimi video Trump incontra il premier Keir Starmer a Chequers Mondo 18 set - 12:50 Thailandia, polizia antisommossa contro civili cambogiani Mondo 18 set - 12:42 Usa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristica Mondo 18 set - 12:42 Francia, sciopero treni e trasporti: disagi a Parigi Mondo 18 set - 12:39