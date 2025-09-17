Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Offensiva israeliana su Gaza City tra bombardamenti e fughe

Mondo

Mercoledì 17 settembre numerose esplosioni hanno scosso la Striscia di Gaza mentre Israele proseguiva l’offensiva di terra. L’attacco su Gaza City è iniziato martedì 16, con migliaia di palestinesi in fuga lungo la costa. Il ministro della Difesa Katz ha dichiarato “Gaza sta bruciando” mentre i bombardamenti colpivano la città. Una commissione indipendente dell'ONU ha accusato Israele di genocidio, accusa respinta come “falsa e distorta”. La guerra, iniziata dopo gli attacchi di Hamas del 2023, ha causato oltre 64.000 morti palestinesi

Prossimi video

Papa: "Vicino alla gente di Gaza, condizioni inaccettabili"

Mondo

Offensiva israeliana su Gaza City tra bombardamenti e fughe

Mondo

Ospedali di Gaza City al collasso sotto i bombardamenti

Mondo