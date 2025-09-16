Esplora tutte le offerte Sky
Ucraina, attacco a Zaporizhzhia: morti e feriti

Mondo

I bombardamenti russi su vasta scala nella notte a Zaporizhzhia hanno causato un morto e almeno 13 feriti

