Ucraina, attacco a Zaporizhzhia: morti e feriti Mondo 16 set 2025 - 11:46 I bombardamenti russi su vasta scala nella notte a Zaporizhzhia hanno causato un morto e almeno 13 feriti Prossimi video Commissione inchiesta Onu: a Gaza è genocidio Mondo 16 set - 12:40 Attacco su Gaza City con tank e missili: decine di vittime Mondo 16 set - 12:40 Guerra Russia Ucraina: droni colpiscono stazione gas a Sumy Mondo 16 set - 12:36 Rapporto Draghi, la conferenza a Bruxelles con Ursula Von Der Leyen Mondo 16 set - 12:06