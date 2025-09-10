Raid israeliano su edificio a Gaza City: morti e sfollati

A Gaza City, un attacco israeliano ha colpito un edificio residenziale, causando almeno due morti, diversi feriti e lo sfollamento di decine di famiglie. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione della zona, mentre gruppi di palestinesi si sono diretti sul sito dell’attacco
Prossimi video
Francia, proteste Blocchiamo tutto. Si insedia Lecornu
Mondo
Timeline, Ursula von der Leyen a Strasburgo e il nuovo primo ministro francese Lecornu
Mondo
Timeline, i droni russi nello spazio aereo polacco e il Question Time alla Camera
Mondo
Stato dell'Unione, von der Leyen: Europa lotti per suo futuro
Mondo