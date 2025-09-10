Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Raid israeliano su edificio a Gaza City: morti e sfollati

Mondo

A Gaza City, un attacco israeliano ha colpito un edificio residenziale, causando almeno due morti, diversi feriti e lo sfollamento di decine di famiglie. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione della zona, mentre gruppi di palestinesi si sono diretti sul sito dell’attacco

Prossimi video

Francia, proteste Blocchiamo tutto. Si insedia Lecornu

Mondo

Timeline, Ursula von der Leyen a Strasburgo e il nuovo primo ministro francese Lecornu

Mondo

Timeline, i droni russi nello spazio aereo polacco e il Question Time alla Camera

Mondo