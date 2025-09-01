Terremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i feriti

Elicotteri militari hanno evacuato i feriti dal distretto di Noor Gul, nella provincia afghana di Kunar, colpita da un devastante terremoto che ha distrutto interi villaggi causando centinaia di morti e migliaia di feriti. Le immagini aeree mostrano case rase al suolo sulle montagne, mentre talebani e civili collaborano nei soccorsi. Aminullah Sharif, capo dei servizi medici di Nangarhar, ha raccontato le difficoltà nel raggiungere i superstiti, dopo ore di viaggio e cammino notturno. Le operazioni di evacuazione e ricerca dei dispersi proseguono senza sosta