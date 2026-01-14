Venezuela, corteo di motociclisti a sostegno di Maduro

Migliaia di motociclisti e lavoratori dei trasporti hanno sfilato a Caracas, in Venezuela, per chiedere il rilascio di Nicolas Maduro e della moglie Cilia Flores. I due sono stati catturati dagli Stati Uniti il 3 gennaio. Il figlio di Maduro ha riferito che il padre resiste e si affida al governo guidato da Delcy Rodriguez. I manifestanti hanno attraversato la capitale venezuelana suonando clacson e mostrando bandiere e cartelli.