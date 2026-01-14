Offerte Sky
Perù, frana travolge camion con famiglia a bordo

Mondo

Una frana causata da forti piogge ha travolto un camion nella regione di Junín, in Perù. Fango, rocce e alberi hanno sepolto il veicolo sulla carreggiata. A bordo viaggiava una famiglia con una bambina. Le autorità locali del distretto di Perené hanno avviato le ricerche dei dispersi.

