Perù, frana travolge camion con famiglia a bordo

Una frana causata da forti piogge ha travolto un camion nella regione di Junín, in Perù. Fango, rocce e alberi hanno sepolto il veicolo sulla carreggiata. A bordo viaggiava una famiglia con una bambina. Le autorità locali del distretto di Perené hanno avviato le ricerche dei dispersi.
