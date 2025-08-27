Sparatoria in una chiesa di Minneapolis: uomo fermato

Il 27 agosto un uomo armato ha aperto il fuoco vicino alla Annunciation Church e alla scuola cattolica adiacente di Minneapolis, negli Stati Uniti. Secondo i media, lo sparatore è stato neutralizzato e non rappresenta più una minaccia per la comunità. Sul posto sono intervenute Fbi, polizia e ambulanze, mentre alunni e insegnanti stavano partecipando alla messa. Non è chiaro quale sia il movente e quante persone siano state colpite. Il governatore del Minnesota Tim Walz ha espresso vicinanza alle vittime, definendo l’attacco un atto orribile di violenza.