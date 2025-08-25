Kalashnikov scoperto dai carabinieri a Marina di Gioiosa

Il 25 agosto i carabinieri hanno trovato un mitra Kalashnikov nascosto a Marina di Gioiosa Ionica, nel centro abitato. L’arma da guerra era occultata in un nascondiglio, scoperto durante un rastrellamento con lo Squadrone eliportato Cacciatori Calabria. I militari hanno parlato di un “dato inquietante” sulla presenza di arsenali della criminalità organizzata. Lo scorso ottobre, nello stesso comune, era stato rinvenuto un altro Kalashnikov insieme a numerose armi e due persone erano state arrestate.