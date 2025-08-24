Esplora tutte le offerte Sky
Frana Guinea, almeno 16 morti: autorità cercano superstiti

Mondo

A Conakry, in Guinea, le forti piogge notturne hanno provocato il crollo di una collina. La frana ha seppellito numerose abitazioni provocando almeno 16 morti. Le squadre di soccorso sono alla ricerca di superstiti tra le macerie.

