A Conakry, in Guinea, le forti piogge notturne hanno provocato il crollo di una collina. La frana ha seppellito numerose abitazioni provocando almeno 16 morti. Le squadre di soccorso sono alla ricerca di superstiti tra le macerie.
Prossimi video
Frana Guinea, almeno 16 morti: autorità cercano superstiti
Mondo
Pakistan, forti piogge sommergono villaggi nel Punjab
Mondo
Guerra in Ucraina, negoziato in stallo, Trump valuta i prossimi passi
Mondo
Medioriente, fonti locali: i tank israeliani entrati in un sobborgo di Gaza City
Mondo