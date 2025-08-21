Esplora tutte le offerte Sky
Sail Amsterdam, migliaia di barche per festival marittimo

Mondo

Decine di migliaia di visitatori si sono riuniti nella capitale dei Paesi Bassi per partecipare a Sail, uno dei più grandi eventi velici al mondo. Il festival marittimo, che si svolge nell'arco di cinque giorni, prevede di ospitare oltre 10.000 imbarcazioni e circa 2,3 milioni di visitatori. Sail è stato organizzato per la prima volta nel 1975 in occasione del 700° anniversario di Amsterdam e comprende una sfilata di antiche imbarcazioni a vela, visite gratuite alle navi e attività acquatiche. Si concluderà il 24 agosto.

