Leopoli, raid russo con droni e missili: morti e feriti

Il 21 agosto un attacco combinato con droni e missili ha colpito la città ucraina di Leopoli, causando morti e feriti, secondo il governatore Maksym Kozytskyi. Diverse abitazioni sono state danneggiate. L’aeronautica di Kiev ha parlato di 574 droni e 40 missili lanciati in una sola notte, il raid più massiccio di agosto. Nonostante le evidenze Mosca nega di colpire civili, ma il bilancio resta drammatico.