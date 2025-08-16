Vertice Alaska, Trump: "No accordo finché non c'è accordo" Mondo 16 ago 2025 - 02:27 ©Getty "Non c'è l'accordo fino a che c'è l'accordo". Lo ha detto Donald Trump dopo l'incontro con Vladimir Putin. Prossimi video Vertice Alaska, Trump: "No accordo finché non c'è accordo" Mondo 16 ago - 02:27 Vertice Alaska, Trump riparte con Air Force One Mondo 16 ago - 02:27 Vertice Alaska, Putin: "Sicurezza Ucraina va garantita" Mondo 16 ago - 02:22 Vertice Alaska, Putin riparte dopo incontro con Trump Mondo 16 ago - 02:08