Sea Watch, il salvataggio di sei persone nella notte

Mondo

"Dopo aver soccorso 67 persone in difficoltà in mare questa mattina, si sono rotte le acque a una donna incinta a bordo della nave di soccorso civile Sea-Watch 5. Sebbene sia necessario un parto cesareo immediato, nessuno Stato costiero ha ancora effettuato un'evacuazione medica. La madre e il neonato sono in pericolo di vita. La notte precedente, altre sei persone sono state tratte in salvo da una situazione di difficoltà in mare. Ora ci sono 73 persone a bordo della nave di soccorso". È quanto riporta la Ong Sea-Watch

