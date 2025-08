Corea Sud, rimossi altoparlanti al confine con Corea Nord

Le autorità sudcoreane hanno iniziato a rimuovere gli altoparlanti che diffondevano messaggi contro la Corea del Nord lungo il confine del Paese, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Seul, mentre il nuovo governo del presidente Lee Jae Myung cerca di allentare le tensioni con Pyongyang. In alcuni filmati e fotografie diffusi dal ministero della Difesa sudcoreano, si vedono soldati che staccano e svitano altoparlanti montati insieme come un muro, per poi smontarli.