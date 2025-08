Il 4 agosto è scattata un’allerta meteo in Regno Unito e Irlanda per l’arrivo della tempesta Floris. Venti forti e onde alte hanno colpito le coste scozzesi e irlandesi. Il Met Office segnala che, oltre al vento, forti piogge potrebbero colpire alcune aree della Scozia on rischi potenziali per le zone costiere e accumuli consistenti di pioggia