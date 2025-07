Il 30 luglio Shanghai ha evacuato oltre 280.000 persone e bloccato traghetti e centinaia di voli per l’arrivo della tempesta tropicale Co-May. Raffiche e piogge intense hanno colpito la costa a Zhoushan, in Zhejiang. L’allerta tsunami, causata da un forte sisma in Russia, ha aumentato i timori di mareggiate. Imposti limiti di velocità su strade e ferrovie.