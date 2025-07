In Inghilterra i medici in formazione hanno avviato uno sciopero di cinque giorni a partire dal 25 luglio per chiedere aumenti salariali oltre il 5,4% previsto. I sindacati denunciano anni di erosione del potere d’acquisto e accusano il governo laburista di Keir Starmer di aver disatteso le promesse. I medici hanno formato picchetti davanti agli ospedali, inclusi quelli di Londra. Il ministro della Salute Wes Streeting ha definito lo sciopero “avventato e inutile”.