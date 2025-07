L'inviato speciale degli Stati Uniti in Ucraina Keith Kellogg ha visitato i campi di addestramento militare del Paese, nel terzo giorno della sua visita in Ucraina. In un video diffuso dal servizio stampa del Ministero degli Interni ucraino, si vede Keith Kellogg visitare un'esercitazione militare in una località dell'Ucraina insieme al comandante della Guardia Nazionale ucraina, il generale di brigata Oleksandr Pivnenko.