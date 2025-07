Martedì 15 luglio, la città di Fuji in Giappone è stata colpita da forti piogge, con 150 mm di precipitazioni in 24 ore. Il maltempo segue il passaggio del tifone Nari, che ha toccato terra a Hokkaido prima di diventare una depressione. Era dal 2016 che un ciclone tropicale non colpiva l’isola.