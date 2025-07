Domenica 13 luglio è scoppiato un nuovo incendio nel distretto di Urla, a Izmir, in Turchia occidentale. Questa estate, oltre 50.000 persone sono già state evacuate per centinaia di roghi nel Paese. A Izmir, due persone sono morte nei recenti incendi. In campo quattro aerei, 13 elicotteri e 34 autobotti.