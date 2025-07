Il 13 luglio, un raid notturno su Gaza City ha colpito un’abitazione uccidendo diversi civili, secondo testimoni. Un sopravvissuto ha riferito che sono morti la zia, suo marito e i loro figli. Intanto, a Doha i colloqui per una tregua di 60 giorni sono in stallo. Il presidente statunitense Donald Trump spera ancora in un accordo imminente.