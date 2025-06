Francia, al via da oggi il divieto di fumo in spiagge, parchi e fermate bus

Lo stabilisce un decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, che entra in vigore oggi e rappresenta un ulteriore passo verso il progetto di avere una ''generazione senza tabacco'' e per proteggere i bambini dal fumo passivo. Ma, secondo quanto evidenziato da alcuni attivisti anti-tabacco, il decreto non riguarda le terrazze dei bar e dei ristoranti, dove è ancora consentito fumare. Inoltre il divieto non si applica alle sigarette elettroniche